Vietnam weigert mensen uit Schengenlanden, dus ook Nederlanders

Steeds meer landen leggen reizigers uit Europa beperkingen op om verspreiding te voorkomen van het nieuwe coronavirus. Vietnam stopt volgens staatsmedia zondag met het verstrekken van toeristenvisa aan inwoners van de 26 Schengenlanden, waaronder Nederlanders, en het Verenigd Koninkrijk.

De Britse ambassade in Hanoi is al met een nieuwe reiswaarschuwing gekomen. „Vanaf het middaguur plaatselijke tijd op 15 maart worden geen buitenlanders meer toegelaten door Vietnam als ze in de afgelopen 14 dagen in het het Verenigd Koninkrijk of een Schengenland zijn geweest, al was het maar op doorreis.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde vrijdag dat Europa nu het epicentrum is van de coronavirus-pandemie. Binnen de Europese Schengenzone kan vrij worden gereisd. Ook Italië, dat zwaar is getroffen door het coronavirus, is een Schengenland.

Vietnam is niet het eerste land dat reizigers uit Europa beperkingen oplegt. Hongkong maakte vrijdag bekend dat reizigers uit Schengenlanden binnenkort verplicht in quarantaine moeten. Turkije liet weten dat vluchten uit Nederland en meerdere andere Europese landen voorlopig worden geweerd.