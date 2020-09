Vietnam veroordeelt 20 terroristen tot gevangenisstraffen

Een Vietnamese rechtbank heeft dinsdag twintig mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot 24 jaar op beschuldiging van terrorisme. Ze werden aangeklaagd vanwege hun betrokkenheid bij een bomaanslag op een politiebureau twee jaar geleden, zeiden hun advocaat en staatsmedia.

De rechtbank in Ho Chi Minh-stad vond zeventien van de beklaagden schuldig aan terrorisme en veroordeelde er drie voor illegaal gebruik van explosieven.

De autoriteiten zeiden dat de aanslag van juni 2018 werd georkestreerd door „terroristen” die banden hebben met Trieu Dai Viet, een in Canada gevestigde Vietnamese groep die de communistische staat omver wil werpen.

Nguyen Khanh, de architect van de aanslag, werd volgens staatsmedia veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf wegens „terrorisme tegen het volksbestuur” en „het illegaal vervaardigen, opslaan en verhandelen van explosieven”. Zijn zoon Nguyen Tan Thanh werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, terwijl achttien medeplichtigen 2 tot 18 jaar celstraf kregen.

De advocaat van de beklaagden, Nguyen Van Mieng, zei dat alle twintig schuld hebben bekend.

Het tweedaagse proces was het laatste in een reeks spraakmakende zaken in Vietnam. Daartoe behoren onder meer de veroordeling van een man wegens terrorisme in april wegens een bomaanslag op een belastingkantoor en de veroordeling tot de doodstraf vorige week van twee mannen voor de moord op drie politieagenten.