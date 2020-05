Vietnam vecht voor leven Britse piloot met coronavirus

De autoriteiten in Vietnam halen alles uit de kast om het leven te redden van een ernstig zieke Britse piloot met het coronavirus. In het land is volgens officiële cijfers nog niemand overleden aan het virus. De toestand van de Brit geldt echter als zeer kritiek.

Het lot van de 43-jarige ‘Patiënt 91’, die werkt voor Vietnam Airlines, krijgt in Vietnam veel aandacht. Het ministerie van Volksgezondheid bracht experts bijeen van de meest gerenommeerde ziekenhuizen. Zij concludeerden volgens staatsmedia dat een longtransplantatie nodig is om het leven van de man te redden.

De piloot zou het virus in maart hebben opgelopen in een bar in Ho Chi Minh-stad. De man ligt inmiddels al ruim dertig dagen aan de beademing en kan nog maar een fractie van zijn longcapaciteit gebruiken. De autoriteiten hebben volgens persbureau VNA ruim 5 miljard dong (bijna 200.000 euro) gespendeerd aan zijn behandeling.

Ook veel Vietnamezen willen de piloot te hulp komen. Er hebben zich volgens lokale media al 10 mensen aangemeld om een long te doneren, onder wie een 70-jarige legerveteraan. Het zou echter niet zijn toegestaan om een long te gebruiken van een levende donor.