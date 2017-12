Vietnam straft beramers aanslag streng

De Vietnamese rechter heeft woensdag vijftien mensen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens het beramen van een aanslag op het grootste vliegveld van Ho Chi Minh-stad in het zuiden. De leden van de groep was volgens de krant Phap Luat „terrorisme gericht tegen de regering van het volk” ten laste gelegd. In Vietnam staat de doodstraf op terreurdaden.

De politie kon onheil op luchthaven Tan Son Nhat voorkomen nadat passagiers verdachte pakketten hadden opgemerkt. Die bleken explosieven te bevatten. De hoofdverdachte, die werd beschuldigd van de fabricage van benzinebommen, kreeg zestien jaar cel. Zijn kompanen verdwijnen vijf tot veertien jaar achter tralies. Zij zouden instructies hebben gekregen van een buitenlandse militante organisatie, die via de sociale media propaganda verspreidt en volgelingen rekruteert.