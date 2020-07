Vietnam stopt met handel in wilde dieren vanwege corona

Vietnam stopt onmiddellijk met de handel in wilde dieren of producten afkomstig van die dieren, vanwege het coronavirus. Premier Nguyen Xuan Phic heeft dit bekendgemaakt. Het land is een belangrijke importeur van onder meer ivoor, de hoorns van neushoorns en bepaalde schubdieren. Er is ook veel handel in allerlei dieren op markten en op internet. Dierenbeschermers in Vietnam verwelkomen de maatregel, maar klagen dat de instructies van de premier nog veel te vaag zijn. Ze vinden dat er strenge maatregelen nodig zijn die ook het verhandelen en houden van wilde dieren als huisdieren verbieden.

Het coronavirus, dat de kop opstak in het Chinese Wuhan, is mogelijk afkomstig van dieren. De eerste vastgestelde besmettingen waren bij mensen die een markt hadden bezocht waar ook wilde dieren als slangen, schubdieren en vleermuizen te koop waren. In China is de handel dan ook al stilgelegd.