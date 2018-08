Vietnam prijst overleden senator McCain

De Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken heeft de overleden Amerikaanse senator John McCain uitbundig geprezen. Pham Binh Minh schreef in een condoleanceregister in de Amerikaanse ambassade in Hanoi dat McCain het voortouw nam bij het „helen van de oorlogswonden”.

De minister bedankte McCain voor zijn rol bij het normaliseren van de relatie tussen de VS en Vietnam. De Amerikaan zat daar tijdens de Vietnamoorlog in de beruchte Hoa Lo-gevangenis („Hanoi Hilton”). Hij was in 1967 gevangen genomen nadat zijn vliegtuig was neergehaald. Bij de plek van die crash staat nu een gedenkteken, waar de afgelopen dagen bloemen zijn neergelegd.

Ook in andere landen is bedroefd gereageerd op de dood van de 81-jarige senator. De Franse president Emmanuel Macron noemde de Republikein „een echte Amerikaans held, wiens stem gemist zal worden”. De Britse premier Theresa May stelde dat McCain de belichaming was van het ideaal dat „dienstbaarheid belangrijker is dan eigenbelang”.