Vietnam meldt voor het eerst dood coronapatiënt

Vietnam heeft voor het eerst melding gemaakt van de dood van een coronapatiënt. Staatsmedia berichten dat de 70-jarige ‘patiënt 428’ vrijdag overleed. Hij heeft het virus vermoedelijk opgelopen in de stad Danang.

Het 96 miljoen inwoners tellende land kreeg de afgelopen maanden veel lof voor de wijze waarop het verspreiding van het virus was tegengegaan, maar kampt inmiddels met een uitbraak in het toeristische Danang. De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat daar 45 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, de grootste stijging van het aantal coronagevallen in het land sinds het begin van de pandemie.

De besmettingen zijn te herleiden naar lokale ziekenhuizen. De besmette mensen zijn tussen de 27 en 87 jaar oud en zijn patiënten, ziekenhuismedewerkers of mensen uit hun omgeving. De autoriteiten bouwen bij Danang een noodhospitaal met 1000 bedden om de druk op plaatselijke ziekenhuizen te verminderen.

De overheid heeft ook het vliegverkeer van en naar de stad laten stilleggen. In hoofdstad Hanoi worden 21.000 mensen getest die in Danang zijn geweest. In totaal is tot dusver bij 509 mensen in het land vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.