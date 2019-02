Vietnam maakt zich op voor top Trump-Kim

De Amerikaanse president Donald Trump komt dinsdagavond aan in Vietnam. Daar ontmoet hij woensdagochtend de Vietnamese president Nguyen Phu Trang, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land in Zuidoost-Azië maandag.

Trump reist naar Vietnam voor zijn tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De dictator is zelf zaterdag al per trein vertrokken naar de top, die op woensdag en donderdag plaatsvindt. Zijn reis zal enkele dagen in beslag nemen. Hij laat zich onder meer vergezellen door zijn zus Kim Yo-jong, rechterhand Kim Yong-chol en een legertje lijfwachten.

De twee leiders hadden vorig jaar al een historische topontmoeting in Singapore. Die leidde tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. President Trump schreef recent op Twitter dat „voorzitter Kim, misschien beter dan wie dan ook, beseft dat zijn land zonder kernwapens snel een van de grote economische machten in de wereld kan worden.”

howard

De Vietnamese autoriteiten hebben maandag een bekende imitator van Kim Jong-un uitgewezen. Dat gebeurde ongeveer een dag voordat de echte dictator wordt verwacht in het land. De Australiër, met de artiestennaam Howard X, maakte vorige week zijn opwachting in Hanoi. Hij heeft nu te horen gekregen dat zijn visum ongeldig is.

„De echte reden is dat ik ben geboren met een gezicht dat lijkt op dat van Kim Jong-un. Dat is het echte misdrijf”, zei de Kim-imitator terwijl hij in een busje naar het vliegveld stapte. „Noord-Koreanen hebben geen gevoel voor humor.”