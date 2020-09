Vietnam evacueert ruim half miljoen mensen voor orkaan

Vietnam heeft de evacuatie van meer dan 500.000 mensen in provincies langs de kustlijn van het land bevolen nu de tropische storm Noul nadert.

Noul beweegt langzaam over de Zuid-Chinese Zee op ongeveer 600 kilometer ten oosten van de Vietnamese kustlijn. De storm zal naar verwachting heviger worden naarmate die dichter bij land komt. Waarschijnlijk zal Noul vrijdag het land bereiken, met windsnelheden tot 130 kilometer per uur.

De autoriteiten verwachten overstromingen en aardverschuivingen in de centrale provincies, waar zich populaire toeristische hotspots bevinden zoals Hoi An, Hue en Da Nang. Volgens berichten in lokale media gaat het Vietnamese ministerie van Defensie meer dan 300.000 militairen, politieagenten en burgervrijwilligers mobiliseren om de evacuatie in goede banen te leiden.

De kuststad Da Nang begint nog maar net weer open te gaan na de tweede golf van coronabesmettingen in het land. Er golden ruim een maand lang reisverboden in het land.

In 2019 kwamen 133 mensen om het leven in Vietnam als gevolg van natuurrampen, waaronder stormen, overstromingen en aardverschuivingen.