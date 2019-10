Vietnam en Cambodja leggen grens vast

Vietnam en Cambodja hebben na enkele tientallen jaren de loop van hun gemeenschappelijke grens vastgelegd. Zaterdag tekenden de staatshoofden van beide Aziatische buurlanden documenten die over de laatste 16 procent van de scheidslijn gaan. Dit deel was nog niet precies gedefinieerd.

De twee landen hebben een gemeenschappelijke grens van 1245 kilometer. De grenslijn was al vastgelegd in de periode toen het gebied nog onder Frankrijk viel, maar in die tijd werden geen nauwkeurige kaarten gebruikt.

Met hun handtekeningen hebben de Cambodjaanse premier Hun Sen en zijn Vietnamese collega Nguyen Xuan Phuc nu de rechtsgeldigheid van de grensovereenkomsten bezegeld. De bijeenkomst zaterdag was in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.