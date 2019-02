Vietnam eert top met speciale postzegel

Gastland Vietnam eert de top van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi met de uitgifte van een speciale postzegel. Vertegenwoordigers van de ministeries van Informatie en Buitenlandse Zaken presenteerden de zegel met een waarde van 4000 dong (0,15 euro) dinsdag in de Vietnamese hoofdstad.

Het toont twee in elkaar grijpende handen in een gestileerd hart. De handen zijn uitgebeeld in de kleuren van de vlaggen van Noord-Korea en de VS. Op de linkerbovenkant van de zegel staat de vlag van Vietnam, daarnaast een vredesduif en de Engelse inscriptie: ‘Partnership for Sustainable Peace’.

Het ministerie van Informatie van het land zei dat Vietnam zichzelf met de postzegel presenteert als een „verantwoordelijke en betrouwbare partner van de internationale gemeenschap bij het bewaren van vrede, stabiliteit en ontwikkeling”. Het land voelt zich vereerd om de tweedaagse top te mogen organiseren. Trump en Kim treffen elkaar woensdag en donderdag in Hanoi.