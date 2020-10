Viering dertig jaar Duitse eenheid in Potsdam

De viering van de dertigste verjaardag van de Duitse hereniging is begonnen in de Brandenburgse hoofdstad Potsdam. Kopstukken van de Duitse politiek kwamen daar samen om onder aangepaste omstandigheden te gedenken dat de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) en de Bondsrepubliek Duitsland één werden.

In Potsdam waren onder anderen bondskanselier Angela Merkel, president Frank-Walter Steinmeier, de Brandenburgse deelstaatpremier Dietmar Woidke en de voorzitters van de Bondsdag, Bondsraad en het grondwettelijk hof bij elkaar gekomen. Samen met enkele burgervertegenwoordigers woonden zij een oecumenische dienst bij in de katholieke Petrus en Pauluskerk voordat de festiviteiten begonnen.

Bij de kerkdienst konden vanwege de coronamaatregelen maar 130 personen aanwezig zijn. In delen van de Potsdammer binnenstad geldt een mondmaskerplicht.

Bij een viering in de Metropolishal, ook in de voormalige Pruisische koningsstad, worden 230 gasten verwacht. President Steinmeier houdt er een toespraak. Ook in andere plaatsen in Duitsland wordt zaterdag stilgestaan bij drie decennia Duitse eenheid.