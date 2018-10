Vierenhalf jaar cel voor Turkse jongen die 13-jarig meisje kuste

Een rechtbank in de Turkse provincie Antalya heeft een 16-jarige jongen tot vier jaar en zes maanden celstraf veroordeeld, omdat hij een 13-jarig meisje op school had gekust. De krant Hürriyet meldde dat de jongen schuldig is bevonden aan aanranding.

De jongen en het meisje hadden elkaar gekust en geknuffeld op het schoolplein. Een scholier had daarvan een filmpje gemaakt. Dat kwam in handen van de autoriteiten, waarna een rechtszaak volgde.

De scholier die het filmpje had gemaakt van de kussende tieners was aangeklaagd voor het delen van „ongepaste beelden.” Hij is vrijgesproken.