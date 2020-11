Een vierde slachtoffer is overleden na de aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen maandagavond. Dat bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het vierde slachtoffer is een vrouw, er zijn nu twee vrouwen en twee mannen omgekomen door de aanslag.

Zeker vijftien mensen raakten gewond bij de aanslag. Een dader is doodgeschoten en er zijn meerdere arrestaties verricht.

De gedode dader was een IS-sympathisant, volgens de Weense politie. Er zijn meerdere huiszoekingen verricht.