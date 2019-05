Vierde Fransman ter dood veroordeeld in Irak

Irak heeft maandag een vierde Fransman ter dood veroordeeld. Zondag hoorden al drie Fransen hetzelfde vonnis van een rechtbank. De vier krijgen de straf omdat ze zich hadden aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Het zijn de eerste Franse IS-strijders die in Irak ter dood zijn veroordeeld. Ze hebben dertig dagen om in beroep te gaan tegen de straf. In Irak zitten duizenden jihadisten vast die de afgelopen maanden door Syrische strijders gevangen zijn genomen.

De drie die zondag werden veroordeeld, behoorden tot een groep van twaalf Fransen die in februari werden opgepakt en naar Irak werden gebracht.

Frankrijk heeft maandag de doodstraffen veroordeeld. "Frankrijk respecteert de soevereiniteit van de Iraakse autoriteiten, maar is principieel tegen de doodstraf", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.