Vierde dode gevonden in Parijs

Een dag na de zware explosie in Parijs is het stoffelijk overschot van een vermiste vrouw gevonden. De autoriteiten bevestigen dat aan Franse media. Daarmee is het aantal doden opgelopen naar vier. Hulpverleners waren zondag op zoek gegaan naar de vrouw.

De explosie zaterdag werd vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Twee brandweermannen van 28 en 27 jaar oud en een toeriste van 36 uit het Spaanse Toledo kwamen ook om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. De ontploffing gebeurde bij een bakkerij aan de Rue de Trévise. Ongeveer honderd mensen moesten hun woningen verlaten, omdat die zwaar beschadigd waren. Deskundigen onderzoeken of er gevaar voor instorting is.