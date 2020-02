Vierde dode door coronavirus in Italië

In Italië is een vierde persoon overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Italiaanse omroep Rai. In het noorden van Italië zijn ruim 150 mensen besmet met het virus.

Het vierde slachtoffer lag al in het ziekenhuis vanwege een niet gerelateerde ziekte en was ouder dan tachtig jaar. De drie andere slachtoffers waren ook ouderen en twee van hen waren ook al ziek voordat ze het longvirus kregen.

Door het virus zitten meerdere dorpen in het noorden van Italië op slot. De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte blijven die enkele weken van kracht.