Vierde besmetting coronavirus in Groot-Brittannië

Een vierde geval van besmetting met het coronavirus is vastgesteld in Groot-Brittannië. Het gaat om een persoon die is aangestoken door een Brit in Frankrijk.

De medische autoriteiten in Londen hebben dat zondag bekendgemaakt. Zaterdag werd bekend dat bij vijf Britten die in een skioord in de Franse Alpen waren geweest het virus was vastgesteld. Die waren besmet geraakt door een Brit waarmee zij in een chalet verbleven en die met het virus onder de leden uit Singapore was gekomen. De Britten maken het volgens de Franse autoriteiten goed.