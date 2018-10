Vier zussen in verongelukte limousine VS

In de verlengde limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York zaten onder anderen twee pas getrouwde stellen, vier zussen en twee broers. Het gezelschap was onderweg naar een verjaardagsfeest.

Bij de crash kwamen alle zeventien inzittenden en de chauffeur van de limousine om het leven. Ook overleden twee voetgangers die aangereden werden door de auto. Het ongeval gebeurde bij de Apple Barrel Country Store in het Amerikaanse stadje Schoharie, 270 kilometer ten noorden van New York.

Volgens Onderzoeksraad NTSB (National Transportation Safety Board) gaat het om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009.