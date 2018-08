Vier wandelaars op Corsica verdronken

Zeven wandelaars zijn woensdag aan het eind van de middag meegesleurd door het snel stijgende water van de rivier in de Zoïcu-kloof op Corsica. Vier van het zijn omgekomen, meldde de Franse zender BFMTV donderdag.

De kloof ligt in de gemeente Soccia in het zuiden van Corsica. Door zware regenval in het gebied de afgelopen dagen is het water in de rivier sterk gestegen.

Onder de omgekomen wandelaars is een kind van zeven. Over de nationaliteit van de slachtoffers hebben de autoriteiten nog geen mededelingen gedaan.