Vier vragen over de Algemene Vergadering van de VN

Wereldleiders verzamelen zich deze week in New York voor de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Vier vragen en antwoorden.

Wat staat er op de agenda?

De leiders van een groot aantal lidstaten zullen deze week een toespraak houden. Dinsdag staan onder meer de toespraken van de Amerikaanse president Donald Trump, de Franse president Emmanuel Macron en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de agenda. De rede van de Nederlandse premier Mark Rutte wordt woensdag verwacht. Hij zal het belang van multilaterale samenwerking benadrukken.

Het hoofdthema van de vergadering is het bevorderen van bewustwording van de rol van de VN wereldwijd. De VN willen mensen bewuster maken van internationale samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden voor een vredige, eerlijke en duurzame samenleving.

Wat zijn de verwachtingen?

De toespraak van Trump is een belangrijk onderwerp van gesprek. Hij zal spreken over nucleaire ontwapening, wereldwijde problemen rond drugs en de internationale rol van de VS, maakte Nikki Haley, Amerikaanse ambassadeur bij de VN, vooraf al bekend. Eerder meldde Trump nog op Twitter dat hij zou spreken over Iran, maar dit is later aangepast.

De VS stapten onlangs uit de nucleaire deal uit 2015 met Iran en stelden nieuwe sancties in. Het Witte Huis vindt dat Iran zich niet aan de afspraken houdt.

Andere grootmachten die het akkoord blijven steunen, willen via een nieuwe overeenkomst handel drijven met Iran. Op die manier kunnen de sancties van de VS worden omzeild. Dat maakte EU-buitenlandchef Federica Mogherini maandagavond in New York bekend. Ze sprak er met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en Iran.

Wie vertegenwoordigt Nederland?

Koningin Máxima, premier Rutte, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Ank Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aanwezig.

Minister Blok heeft daar maandag aangekondigd dat Nederland in de strijd tegen mensenhandel een nieuw internationaal netwerk wil oprichten. Dat moet het geld van mensenhandelaren sneller opsporen en landen stimuleren die tegoeden te bevriezen.

Wat speelt er nog meer?

Een belangrijk onderdeel van de vergadering zijn de bilaterale gesprekken in de wandelgangen. Zo heeft Trump maandag de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gesproken. Ze hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten de handelsrelatie tussen beide landen te willen bevorderen.

Premier Rutte zal ook diverse gesprekken voeren, onder anderen met Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN.