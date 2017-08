Vier verdachten vast om steekpartij Turku

De Finse politie heeft vier Marokkaanse mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de steekpartij in Turku. Een achttienjarige Marokkaan zat al langer vast. Hij stak vrijdag twee voorbijgangers dood en verwondde acht mensen. Volgens de politie had hij het specifiek op vrouwen gemunt.

De man kwam vorig jaar in Finland aan. Hij vroeg volgens Finse media asiel aan maar dat werd hem geweigerd. De politie wil hier geen commentaar op geven, maar stelt vast dat de man „onderdeel van het asielproces was.”

De steekpartij in Turku wordt beschouwd als moord met terroristische bedoelingen. Eén slachtoffer overleed ter plekke, de ander in het ziekenhuis. De politie schoot de dader in zijn been.

De beveiliging in het land is versterkt met meer patrouilles en bewaking. Vlaggen hingen zaterdag in heel Finland, waar gewelddadige misdrijven relatief zeldzaam zijn, halfstok.