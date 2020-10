Vier verdachten in zaak dodentruck voor rechter in Londen

In Londen staan vanaf maandag vier verdachten terecht in de zaak van de ‘dodentruck’ in 2019. Het kwartet zou betrokken zijn bij de verstikkingsdood van 39 illegale migranten, voornamelijk Vietnamezen. Ze werden dood gevonden in een koelcontainer van een vrachtauto op 23 oktober vorig jaar.

De verdachten staan de komende weken terecht voor onder meer doodslag en betrokkenheid bij mensensmokkel. Het gaat om de 23-jarige Eamonn Harrison uit Noord-Ierland, die eerder zei onschuldig te zijn. Daarnaast staat de 23-jarige Christopher Kennedy (ook uit Noord-Ierland) terecht, net als de Britten Gheorghe Nica (43) en Valentin Calota (37).

In maart bekende de Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson al schuld aan doodslag. Ook de Ier Ronan Hughes, die gezien wordt als de leider van de mensensmokkelbende achter het fatale transport, bekende in augustus schuldig te zijn. Onlangs werden vier personen in Vietnam veroordeeld voor betrokkenheid in de zaak. Zij kregen gevangenisstraffen van 2,5 tot 7,5 jaar.

De Vietnamezen werden dood gevonden in een vrachtwagencontainer. Dat gebeurde op een industrieterrein in Grays, zo’n 30 kilometer ten oosten van Londen. De slachtoffers, 31 mannen en jongens en 8 vrouwen, waren tussen de 15 en 44 jaar oud. Ze zijn door verstikking om het leven gekomen.