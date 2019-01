Vier verdachten autobom Londonderry weer vrij

Vier mannen die waren opgepakt in verband met de ontploffing van een autobom in het Noord-Ierse Londonderry, zijn vrijgelaten. Een 50-jarige man die maandag werd gearresteerd, zit nog vast, meldde de Noord-Ierse politie maandagavond laat. De vijf mannen werden ervan verdacht banden te hebben met de zogenoemde militante groepering ‘New IRA’.

Zaterdag ontplofte een autobom in het centrum van de stad die door republikeinen Derry wordt genoemd. De politie had nog net op tijd de omgeving kunnen ontruimen, doordat vijftien minuten voor de explosie een anonieme waarschuwing was afgegeven.

Maandag werd drie keer een bomalarm afgegeven. Rond 02.00 uur (lokale tijd) dinsdag meldde de politie dat de veiligheidswaarschuwingen in Londonderry opgeheven waren en dat mensen naar huis mochten.