Vier slachtoffers aardbeving Turkije na uren gered uit puin

Reddingwerkers hebben zaterdagmorgen vier mensen levend uit het puin gehaald in de door een zware aardbeving getroffen Turkse stad Elazig. Volgens de autoriteiten zitten er nog minstens 30 mensen vast in de ingestorte gebouwen. Er wordt met man en macht gezocht naar andere overlevenden. Op de Turkse zender TRT zijn beelden te zien hoe reddingswerkers met schoppen, graafmachines en hun handen proberen bij de slachtoffers te komen.

Vrijdagavond werd de gelijknamige provincie Elazig getroffen door een aardbeving. Het dodental van de zware aardbeving is opgelopen tot twintig. Er zijn zeker 920 mensen gewond geraakt volgens de rampenbestrijdingsdienst van Turkije.

Zestien mensen kwamen om het leven in de provincie Elazig. De andere vier doden vielen in de provincie Malatya. Elazig ligt 550 kilometer ten oosten van Ankara.

De aardbeving had een kracht van 6,8 en werd gevolgd door tientallen naschokken. „Al onze dieren zijn dood. Mijn familie is rond het vuur bijeengekomen en heeft de nacht daar doorgebracht met dekens om”, aldus een man wiens huis is verwoest door de aardbeving.

Ook in Syrië, Libanon en Iran werd de schok gevoeld. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zei dat de ervaring van eerdere aardbevingen heeft geholpen bij het inzetten van de hulpdiensten. In Turkije komen regelmatig aardbevingen voor, omdat het land op breuklijnen ligt.

Turkije wordt vaker getroffen door zware aardbevingen. Meer dan 17.000 mensen kwamen om het leven toen in augustus 1999 een aardbeving met een kracht van 7,6 de stad Limit, 90 km ten zuidoosten van Istanbul, trof. Ongeveer 500.000 mensen werden dakloos.

In 2011 trof een aardbeving de oostelijke stad Ercis, zo’n 100 km naar het noorden, waarbij ten minste 523 mensen omkwamen.