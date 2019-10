Vier politieagenten gedood na steekpartij Parijs

Een man met een mes heeft in het hoofdbureau van de politie in Parijs vier politieagenten om het leven gebracht. Daarna is hij doodgeschoten. De man zou zelf ook werkzaam zijn geweest bij het bureau. Dat melden lokale Franse media.

Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs heeft bevestigd dat „meerdere politieagenten” zijn gedood. Op Twitter sprak ze van een „verschrikkelijke” aanslag.

Paris pleure les siens cet après-midi après cette effroyable attaque survenue à la @prefpolice. Le bilan est lourd, plusieurs policiers ont perdu la vie. En mon nom et celui des Parisiens, mes premières pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 3, 2019

De dader zou een administratief medewerker van het hoofdbureau zijn. Zijn motief is niet duidelijk. BFMTV meldde dat de waarschijnlijke achtergrond van het misdrijf een intern conflict binnen de politie was.

Het bureau is geëvacueerd en de omgeving van het gebouw nabij de Notre-Dame is afgezet. Ook een nabijgelegen metrostation ging dicht.

De Franse president Emmanuel Macron en premier Edouard Philippe zijn inmiddels bij het bureau aangekomen. Ook minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kwam naar het bureau.

Klik op de foto om beelden van de nasleep van de steekpartij te bekijken.