Vier passagiers op Nederlands cruiseschip Zaandam overleden

Vier oudere passagiers aan boord van het Nederlandse cruiseschip Zaandam zijn overleden. Dit meldt de rederij Holland America Line in een verklaring.

De Zaandam heeft 1800 passagiers aan boord, onder wie enkele tientallen zieken met griepachtige verschijnselen. Het schip vaart al enkele dagen voor de kust van Zuid-Amerika. Uit angst voor het coronavirus mag het schip in verscheidene landen niet aanmeren. Momenteel bevindt het schip, dat Rotterdam als thuishaven heeft, zich in de territoriale wateren van Panama.

Over de identiteit van de overledenen is niets bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er twintig Nederlanders aan boord. De ambassade heeft contact met de Nederlandse opvarenden om te kijken welke hulp ze nodig hebben en wat hun situatie is. Nederland heeft volgens de woordvoerder ook contact met de Panamese autoriteiten over onder meer het bevoorraden van het schip.