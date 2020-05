Vier partijen werken samen aan nieuwe regering Suriname

De vier partijen die het tijdens de verkiezingen goed hebben gedaan, willen samen de nieuwe regering van Suriname gaan vormen. Later zaterdag zullen ze op een persconferentie hun samenwerking officieel bekendmaken en toelichten. Het gaat om de VHP van Chan Santokhi, de ABOP van Ronnie Brunswijk, de NPS van Gregory Rusland en de Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo.

Hoewel de verkiezingsuitslag nog steeds niet formeel bekend is gemaakt, is het duidelijk dat deze partijen aan zet zijn. Desi Bouterse heeft met zijn NDP een forse nederlaag geleden, maar deze nog niet erkend. Enkele dagen geleden zei de huidige president in een radioprogramma dat hij een hertelling van de stemmen wil. Een formele bevestiging hiervan is er nog niet.