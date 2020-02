Vier nieuwe arrestaties om doden Noord-Ierse journalist

De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dood van de journalist Lyra McKee in april 2019. Een antiterreurwet heeft de arrestaties mogelijk gemaakt, omdat de New IRA de verantwoordelijkheid voor de dood opeiste. Volgens lokale media zijn de mannen 20, 27, 29 en 52 jaar oud.

McKee werd in april gedood door een Ierse nationalist terwijl ze verslag deed van een rel in Belfast. Ze werd doodgeschoten op het moment dat politieagenten en nationalistische militanten elkaar onder vuur namen.

In 1998 werd een vredesverdrag getekend waarna het geweld, tussen republikeinen die aansluiting zoeken bij Ierland en unionisten die bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven, grotendeels ten einde kwam in Noord-Ierland. De New IRA is tegen het vredesverdrag en wil de gewapende strijd voor een verenigd Ierland voortzetten.

In totaal zijn al meer dan tien mensen aangehouden voor de dood van McKee.