Vier kinderen onder nieuwe coronabesmettingen Italië

Onder nieuwe coronagevallen in Italië die woensdag zijn gemeld, zijn ook vier kinderen. De jongste is 4 jaar oud, aldus de lokale autoriteiten in Lombardije.

Het aantal kinderen onder mensen die besmet zijn is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld ruim onder de 1 procent.

In de zwaarst getroffen regio in Italië zijn meer dan dertig nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal op 259. In de buurregio Veneto steeg het aantal gevallen met 13 naar 58. In heel Italië staat het aantal besmettingen nu op meer dan 350 terwijl er elf mensen aan de gevolgen zijn bezweken. Het gaat om ouderen die vaak ook al andere gezondheidsproblemen hadden.