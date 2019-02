Vier jongeren dood door ongeval in Frankrijk

Door een verkeersongeval in de buurt van Briançon in Frankrijk zijn vier jonge mensen om het leven gekomen.

Zij kwamen zaterdagmorgen in botsing met een vrachtwagen. Drie van de inzittenden (twee van 19 en een van 18 jaar oud) waren op slag dood. De vierde, een 17-jarige jongen, stierf later in het ziekenhuis. Twee anderen (beiden 20 jaar) die in de auto zaten, raakten zwaargewond.

De jongeren waren lid van een lokale skivereniging en kwamen terug van een verjaardagsfeestje. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Ook wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs. De bestuurder van de vrachtwagen ligt in het ziekenhuis en kon nog niet worden gehoord.