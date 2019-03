Vier jaar strafkamp voor activist Tsjetsjenië

Een rechtbank in Tsjetsjenië heeft de prominente mensenrechtenactivist Ojub Titiev veroordeeld tot vier jaar in een strafkolonie. Hij was schuldig bevonden aan het bezit van illegale drugs, maar zijn aanhangers zeggen dat de aanklacht verzonnen was.

Titiev (60) leidt het Tsjetsjeense kantoor van de gerespecteerde Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. Deze organisatie doet vooral onderzoek naar misdaden die de overheid begaat in de noordelijke Kaukasus.

Hij werd in januari vorig jaar aangehouden door de politie, die beweerde 200 gram cannabis in zijn auto te hebben gevonden. Hij werd voor een controle staande gehouden.