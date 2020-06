Vier jaar cel voor oom van Syrische leider Assad

Een oom van de omstreden Syrische leider Assad moet vier jaar de cel in wegens belastingfraude. Een rechtbank in Parijs besloot ook alle vastgoed van de 82-jarige Rifaat al-Assad af te pakken.

De man was in de jaren tachtig naar Europa uitgeweken na een machtsstrijd met de toenmalige president, die de vader was van het huidige staatshoofd. Hij zou een greep in de Syrische staatskas hebben gedaan en met het geld een vastgoedimperium in Frankrijk hebben opgebouwd. Maar volgens zijn advocaten kreeg hij veel geld van Saudische vorsten.

De voormalige vicepresident van Syrië verwierf in Frankrijk eigendommen met een waarde van zo’n 90 miljoen euro. De autoriteiten lieten ook beslag leggen op 29 miljoen euro aan vastgoed in het Verenigd Koninkrijk.

Rifaat al-Assad was in Syrië ook militair commandant en wordt verantwoordelijk gehouden voor het neerslaan van een radicaalislamitische opstand in 1982, waarbij duizenden om het leven kwamen. Syrië gaat sinds 2011 gebukt onder een burgeroorlog.