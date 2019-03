Vier jaar cel voor huisbaas terroristen Parijs

De Franse rechter heeft Jawad Bendaoud vrijdag in hoger veroordeeld tot vier jaar cel wegens hulp aan terroristen. Hij achtte bewezen dat Bendaoud de twee jihadisten die achter de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs zaten weloverwogen onderdak heeft verschaft.

In eerste instantie was de huisbaas, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend, vrijgesproken. Dat gebeurde in februari 2018. De openbaar aanklager wilde hem toen voor zes jaar achter de tralies. Nu was de eis vijf jaar wegens het „verbergen van terroristische criminelen”.

Bendaoud regelde het appartement in Saint-Denis waar de Belg Abdelhamid Abaaoud, het vermeende brein achter de aanslagen, en diens handlanger Chakib Akrouh zich schuilhielden ten tijde van de aanslagen, die 130 mensen het leven kostten. Het duo werd op 18 november doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie na een inval.