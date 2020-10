‘Vier’ het toverwoord bij scherpere coronamaatregelen België

België sluit in verband met de snelle verspreiding van het coronavirus vanaf vrijdag de cafés om 23.00 uur. Aan een tafeltje in café of restaurant mogen de komende vier weken niet meer dan vier personen zitten en per huishouden mogen niet meer dan vier mensen thuis worden uitgenodigd. Het aantal nauwe contacten dat een inwoner mag hebben gaat van nu van vijf naar maximaal drie personen. „Het is niet moeilijk te onthouden. Eén plus drie is vier”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bij de presentatie van strengere coronamaatregelen in het land over het aantal mensen dat een Belg mag „vasthouden of knuffelen”.

De maatregelen werden na overleg van premier Alexander De Croo met zijn kabinet en de leiders van de deelstaten op een ingelaste persconferentie bekendgemaakt. De Croo: „De situatie is zorgelijk. Overal stijgen de cijfers, van ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens.” De strengere regels, naast al bestaande als mondkapjesplicht in het ov en winkels, gelden voor een maand.

De kersverse premier riep de bevolking op zich te houden aan de bestaande en nieuwe regels. „Anders zitten we hier over twee of drie weken weer en dreigt er een lockdown. Ik denk dat iedereen die situatie wil voorkomen.” Prioriteit voor de Belgische regering is dat scholen en bedrijven open kunnen blijven, medisch personeel het blijft bolwerken en de capaciteit in de ziekenhuizen niet bedreigd wordt. „We hebben het lot in eigen handen”, aldus Vandenbroucke.

De regels voor restaurants, waar personeel tijdens het bedienen al een mondkapje draagt en gasten als ze niet zitten dat ook moeten, veranderen niet. Spontaan op straat hangen mag alleen met maximaal vier personen, maar wandelingen of fietstochten in clubverband kunnen wel in grotere groepen. De regering beveelt werknemers aan meerdere dagen per week thuis te werken.