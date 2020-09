Vier ex-agenten voor de rechter voor de dood van George Floyd

De vier ontslagen agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie in Minneapolis van de zwarte Amerikaan George Floyd moeten vrijdag voor de rechter verschijnen. De zitting zal onder meer gaan over de vraag of de vier gezamenlijk of apart van elkaar moeten worden berecht.

Hoofdverdachte is de witte oud-agent Derek Chauvin, die in voorarrest zit. Het is de eerste keer dat hij in levenden lijve voor de rechter verschijnt sinds de dood van Floyd in mei, die wereldwijd leidde tot protesten tegen politiegeweld en racisme.

Chauvin zat minutenlang met zijn knie op de nek van de arrestant die daardoor geen lucht kreeg. In juni verscheen hij voor het eerst via een videoverbinding voor de rechter.

De andere verdachten zijn J. Alexander Kueng, Thomas Lane en Tou Thao. Zij worden beschuldigd van medeplichtigheid. Het drietal is op borgtocht vrij.

Alle vier ontkennen schuldig te zijn aan de aanklachten. Ook willen ze dat de verdere behandeling van hun rechtszaak in een andere stad plaatsvindt dan Minneapolis. De zitting begint vrijdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).