In Jakarta zijn vier bouwvakkers om het leven gekomen doordat een hijskraan in de Indonesische hoofdstad is omgevallen. Een medewerker van de rampenbestrijdingsdienst bevestigt het ongeval aan persbureau Xinhua.

De kraan viel om in het district Matraman in Oost-Jakarta waar een nieuwe spoorverbinding wordt aangelegd. Volgens de politie kwamen twee mensen ter plekke om het leven en stierven twee mensen aan hun verwondingen in het ziekenhuis.