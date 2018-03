Vier doden door instorten brug Miami

Door het instorten van een in aanbouw zijnde voetgangersbrug over een drukke weg in Miami zijn ten minste vier personen om het leven gekomen. Dat heeft commissaris Dave Downey van de lokale brandweer donderdagavond bekendgemaakt. Zeker tien gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen. De brandweer blijft zoeken naar meer slachtoffers.

Volgens de eerste rapporten zijn zeker acht auto’s en een onbekend aantal personen bedolven geraakt door het puin. Senator Bill Nelson van Florida zei eerder op de lokale tv dat mogelijk tien dodelijke slachtoffers waren.

Het gaat volgens de media om een brugdeel van 950 ton over een zesbaansweg binnen de bebouwde kom in het zuidwesten van de stad. De overspanning, die zaterdag was geplaatst maar nog niet in gebruik genomen, zou de verbinding worden tussen de campus van de internationale universiteit van Florida en een wijk met veel studentenflats.

Een getuige, die voor een rood stoplicht moest wachten, vertelde dat een meisje ongedeerd uit een voertuig kon worden getrokken waarvan de achterkant was geplet.

De politie verzocht tv-helikopters de rampplek te verlaten zodat reddingswerkers het eventuele hulpgeroep van beknelde slachtoffers konden horen. Er zijn inmiddels kraanwagens gearriveerd om de brokstukken van de brug weg te halen.