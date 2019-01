Vier doden door gasexplosie in centrum Parijs

Door de gasexplosie in een bakkerij in het centrum van Parijs zijn zaterdag vier mensen om het leven gekomen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, gezegd.

Eerder was sprake van twaalf zwaargewonden van wie vijf in levensgevaar verkeerden. Onder hen waren twee brandweermannen die al ter plaatse waren toen de explosie plaatsvond. Nog eens 24 mensen raakten lichtgewond

Op foto’s op sociale media is een grote chaos te zien. De pui van een pand is volledig weggeblazen. In de directe omgeving zijn ook veel ruiten gesneuveld.

Er zijn veel slachtoffers gevallen door de explosie in het centrum van Parijs. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner gezegd. Volgens hem zijn sommige slachtoffers nog altijd ter plekke. Meer dan tweehonderd brandweerlieden en agenten zijn ingezet.

Van de twintig gewonden verkeren er twee in levensgevaar en er zijn zeven zwaargewonden. Ook drie brandweerlieden raakten zwaargewond. Zij waren al ter plaatse om de brand in de bakkerij te blussen toen de vermoedelijke gasexplosie plaatsvond.

Op de Place de l’Opéra staan twee helikopters klaar om de gewonden af te voeren.