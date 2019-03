Vier doden door explosies op feest Afghanistan

Twee explosies in een stadion hebben zaterdag in Afghanistan het leven gekost aan vier mensen, 31 mensen raakten gewond. De ontploffingen deden zich voor tijdens de viering van de dag van de landbouw in de Afghaanse stad Lashkar Gah. In het stadion waren zo’n duizend mensen aanwezig. De gouverneur van de provincie Helmand, Mohammad Yasin Khan, liep lichte verwondingen op.

De afgelopen weken worden er vaker aanslagen gepleegd in het land. Vorige week vielen er bij verschillenden aanslagen door de islamitische terreurorganisatie Taliban in de Afghaanse provincies Farjab, Helmand en Kandahar zeker 27 doden.