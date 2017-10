Vier doden door brandstichting in crèche

Een man heeft in Braziliaanse crèche ten minste vier kinderen om het leven gebracht met vuur. Volgens de politie van de deelstaat Minas Gerais overgoot de dader verscheidene peuters en kleuters in het opvangcentrum in Janaúba met alcohol en stak die aan.

De krant O Globo schreef op haar site dat de verdachte al acht jaar als nachtwaker werkzaam was bij de instelling. Hij zou ook zichzelf in brand hebben gestoken en daardoor zwaar gewond zijn geraakt. De politie zei dat nog drie andere volwassenen en zeven kinderen ernstig letsel hebben opgelopen. Een helikopter werd ingezet om de slachtoffers naar gespecialiseerde ziekenhuizen te brengen.

De autoriteiten hebben nog geen idee wat het motief kan zijn geweest. De Braziliaanse president Michel Temer zei diep geraakt te zijn door de tragedie en betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hun familie.