Vier doden door brand in Poolse flat

Drie mannen en een vrouw zijn zaterdag om het leven gekomen door een flatbrand in Polen. Een andere man is in het ziekenhuis opgenomen met rookvergiftiging, vertelde een woordvoerder van de brandweer tegen de televisiezender TVN24.

Een buurvrouw die in hetzelfde gebouw in Wroclaw woont bekritiseerde de hulpdiensten in de tv-reportage. Ze had de brandweer al om een uur 's nachts gewaarschuwd omdat ze een ,,verontrustende geur" in het trappenhuis had opgemerkt, maar de brandweer vertrok weer na een korte controle.

Enkele uren later stond het appartement in lichterlaaie. ,,De vier mensen zouden nog in leven kunnen zijn als mijn angsten serieuzer waren genomen", vertelde de vrouw tegen de zender. De oorzaak van de brand en het verloop van de tragedie worden nu niet alleen door de politie, maar ook door het Openbaar Ministerie onderzocht, aldus een woordvoerster van de politie.