Door een frontale botsing tussen twee auto’s in Duitsland zijn zaterdagochtend vroeg vier doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn volgens Duitse media een moeder (42) en twee kinderen van 16 en 17 jaar.

De botsing was in de plaats Stolberg bij de stad Aken. De auto met de moeder en kinderen vloog na de klap in brand. In het andere voertuig overleed een 21-jarige man. Drie andere inzittenden raakten levensgevaarlijk gewond.

De oorzaak van de botsing is niet bekend.