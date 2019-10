Vier doden bij schietpartij Kansas City

Twee onbekende mannen hebben in een bar in Kansas City een bloedbad aangericht. In totaal werden negen mensen neergeschoten, van wie er vier zijn overleden, meldt de politie van de Amerikaanse stad. Over het motief en de identiteit van de daders is nog niets bekend. Ze zijn voortvluchtig.

Volgens de Kansas City Star drong het tweetal in de vroege zondagochtend vermoedelijk via de achteringang de Tequila KC-bar binnen en opende het vuur. Onduidelijk is of beide verdachten gewapend waren. Vier slachtoffers overleden ter plaatse. De vijf gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar.