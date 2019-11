Vier doden bij noodweer Zuid-Frankrijk

Zeker vier mensen zijn zondag dood aangetroffen na overstromingen die het zuidoosten van Frankrijk sinds vrijdag teisteren. Het noodweer heeft grote schade aangericht in de regio, aldus de lokale autoriteiten.

Een persoon werd dood aangetroffen in de buurt van Le Muy, tussen de steden Nice en Marseille, nadat hij zaterdag van een reddingsboot in de buurt van Le Muy was gevallen.

Een ander lichaam werd gevonden in een auto in Cabasse en twee mensen werden dood gevonden in Tanneron, zei de politie in het departement Var. Een 77-jarige man wordt sinds zaterdagochtend vermist in Saint-Antonin-du-Var.

In delen van de Var dat aan de Rivièra ligt, stortte in het weekeinde evenveel regen naar beneden als normaal in een twee of drie maanden tijd. Ook aan de Italiaanse Rivièra is veel wateroverlast en schade door de overmatige regenval.

Meerdere rivieren traden buiten hun oevers in zuidoost-Frankrijk en veroorzaakten grote schade. Huizen liepen onder water en auto’s en boten werden door het water meegesleurd.

Het noodweer was niet beperkt tot deze streek. In grote delen van het noorden van Italië regende het hard en zijn rivieren buiten hun oevers getreden en kelders ondergelopen. In Turijn is zondag de marathon afgelast omdat het waterpeil in rivier de Po gevaarlijk hoog is komen te staan.