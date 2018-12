Een traumahelikopter is zaterdagavond neergestort in een bergachtig gebied in de buurt van Porto, de op een na grootste stad van Portugal. De vier inzittenden, twee piloten, een verpleegkundige en een arts zijn om het leven gekomen.

Na een zoektocht waaraan 200 mensen aan meewerkten is het wrak zondag gevonden.

De heli had aan het begin van de avond een man met hartklachten naar het ziekenhuis gevlogen, op de terugweg is het toestel vermoedelijk in slecht weer terechtgekomen.