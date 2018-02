Vier doden bij grote explosie in Leicester

Door een grote explosie in de Engelse stad Leicester zijn zondagavond zeker vier mensen om het leven gekomen. Zeker vier mensen raakten ernstig gewond.

Door de explosie, waarvan de oorzaak nog onbekend is, werden een woning en een supermarkt volledig verwoest. De politie meldde dat er geen aanwijzing is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme.

„We denken dat er nog mensen zijn die onder het puin liggen, daarom gaan onze reddingsacties door om mogelijke andere slachtoffers te vinden”, aldus de commissaris van de politie Shane O’Neill.

De politie spreekt van „een groot incident”. De brandweer heeft zes brandweerauto’s naar het gebied gestuurd. „We hoorden een enorme explosie, het was behoorlijk beangstigend”, citeerde een krant iemand die een paar straten verderop woont. De supermarkt, die nog open was op het moment van de explosie, lag pal voor een bushalte.