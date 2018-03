Vier doden bij gijzeling veteranentehuis VS

Bij een gijzeling in een tehuis voor veteranen in Yountville, ten noorden van San Francisco, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen om het leven gekomen, onder wie de gijzelnemer.

Wat zich precies in het tehuis heeft afgespeeld is onduidelijk. Een met een automatisch geweer gewapende man viel vrijdagochtend lokale tijd het tehuis binnen en nam een onbekend aantal mensen in gijzeling. De politie was snel ter plaatse en er volgde een belegering die de hele dag duurde. Daarbij werd ook geschoten.

In de loop van de dag liet de gijzelnemer zijn gijzelaars gaan, op drie na. Nadat meer dan zeven uur niets van de gijzelnemer was vernomen, ging de politie naar binnen en trof de doden aan.

Volgens lokale media was de gijzelaar een veteraan. De omgekomen gijzelaars zouden vrouwelijke medewerkers van het tehuis zijn.