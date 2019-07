Vier Democraten weerstaan intimidatie Trump

De vier congresleden van de Democraten die volgens president Donald Trump beter „terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen” laten zich niet afleiden door de verbale aanvallen van Trump die volgens hen racistisch zijn.

„Ik ben niet verrast dat hij de retoriek gebruikt die hij ook hanteert als hij internationale mensenrechten schendt en duizenden kinderen weghaalt bij hun families”, reageerde Alexandria Ocasio-Cortez, een van de vier vrouwen. „Maar ik weet ook dat wij de focus houden op onze agenda, want dit is allemaal alleen maar afleiding.”

Trump had zondag via Twitter uitgehaald naar de vier congresleden van de Democraten, naast Ocasio-Cortez lhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. Maandag herhaalde hij die woorden nog eens en liet hij weten dat het hem niets uitmaakte dat mensen zijn tweets racistisch vonden. „Veel mensen zijn het met me eens”, zei hij.