Vier dagen op rij meer dan duizend coronadoden in VS

De Verenigde Staten registreerden vrijdag volgens een telling van persbureau Reuters voor de vierde dag op rij meer dan duizend sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Begin juni was de laatste keer dat de VS vier dagen achter elkaar meer dan duizend doden per dag noteerden.

Tot dusverre hebben in juli 19 Amerikaanse staten volgens een Reuters-telling dagrecords verbroken als het gaat om gestorven coronaslachtoffers. Texas verloor woensdag een recordaantal van 206 levens, Florida kende donderdag een recordgroei van 173 doden en het record van Californië stond woensdag op 159.

Het aantal Amerikaanse coronadoden steeg vrijdag met 1019 en bedraagt nu 145.352. De dagen daarvoor stierven respectievelijk 1140, 1135 en 1141 inwoners aan de gevolgen van de longziekte. Minimaal 68.800 Amerikanen raakten vrijdag besmet, sinds de virusuitbraak zijn meer dan 4 miljoen mensen in het land geïnfecteerd geraakt.

Hoewel de sterfte in het Noord-Amerikaanse land voor de tweede week op rij toeneemt, blijven de aantallen ver onder het niveau van april. Toen kwamen gemiddeld 2000 mensen per dag om. De uitbraak in maart en april heeft veel verpleeghuizen geteisterd, terwijl de infecties deze zomer bij jongere, gezondere personen hebben plaatsgevonden. Ziekenhuizen hebben ook betere behandelingen gevonden, zoals het op de buik leggen van patiënten en het gebruik van het antivirale middel Remdesivir.